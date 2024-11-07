Москва, 7 ноября, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Маркетплейс Wildberries запустил собственную сеть автозаправочных станций (АЗС), которая уже доступна для водителей компании. Об этом сообщила пресс-служба объединённой компании Wildberries и Russ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Объединённая компания Wildberries и Russ запустила собственную сеть АЗС. Заправиться на них уже могут все водители объединённой компании, а вскоре они заработают и для водителей-партнёров. При этом компания рассматривает возможность расширения сети и открытия заправок для всех автомобилистов», — говорится в сообщении, которое передаёт «РИА Новости».

Уточняется, что АЗС расположены на логистических маршрутах компании для экономии времени водителей-доставщиков. При этом, согласно информации от пресс-службы, на заправках будут установлены более низкие цены, дополнительно снижающие издержки на перевозки.

«Одним из внедрённых решений стала возможность оплаты заправки бесконтактным способом через мобильное приложение. Теперь у водителей нет необходимости носить с собой наличные или пластиковые карты для оплаты топлива. Также мы сделали возможность оплачивать топливо с помощью топливной карты компании», — указано в сообщении.

Также отмечено, что все заправки отвечают высоким требованиям и нормам пожарной безопасности, а за их развитие отвечает департамент транспортной логистики.

Как передавало ИА Регнум, в апреле Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение Wildberries из-за нарушений им антимонопольного законодательства и навязывания продавцам невыгодных условий договора.

В январе ФАС установила коллективное доминирующее положение корпораций Wildberries и Ozon на российском рынке маркетплейсов. Вместе они занимают около 80% всего объёма рынка.