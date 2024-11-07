Роли, США, 6 августа, 2021, 13:25 — ИА Регнум. В популярной многопользовательской игре Rocket League появятся турниры формата «два на два». Об этом 6 августа сообщает портал PCGamesN.

Psyonix Rocket League

«Многие люди просили об этом. Это, безусловно, самое значимое дополнение к уже существующим турнирам», — рассказывает геймдизайнер Грейди Стэндард. Новый соревновательный формат появится в игре одновременно со стартом четвёртого сезона.

Напомним, что Rocket League — это соревновательная игра, в которой геймеры управляют небольшими игрушечными автомобиля. Правилами она напоминает футбол.