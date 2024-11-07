Более 25 судов на воздушной подушке будут дежурить на водоемах Москвы зимой
Москва, 7 ноября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Водоемы Москвы зимой будут патрулировать более 25 судов на воздушной подушке. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Для оказания помощи пострадавшим все суда укомплектованы средствами спасения.
«В зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 25 единиц такой техники», — отметил Бирюков. По его словам, уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час. Также в зимний период будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.
Заместитель мэра российской столицы напомнил, что в настоящее время в городе действуют 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция. Здесь работают более 500 специалистов.
Зимой на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах регулярно замеряется толщина льда. Под особым контролем находятся места зимнего купания и рыбалки, несанкционированного выхода на лед.
В распоряжении спасателей находятся свыше 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, в том числе аэролодка «Север-650К», предназначенная для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.
«Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях», — подчеркнул Пётр Бирюков.