Москва, 7 ноября, 2024, 09:57 — ИА Регнум. Водоемы Москвы зимой будут патрулировать более 25 судов на воздушной подушке. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. Для оказания помощи пострадавшим все суда укомплектованы средствами спасения.

РИА Новости/Максим Богодвид

«В зимний период спасатели будут патрулировать водные акватории на судах на воздушной подушке, всего планируется задействовать более 25 единиц такой техники», — отметил Бирюков. По его словам, уникальный транспорт способен передвигаться по воде и льду со средней скоростью 50–80 километров в час. Также в зимний период будут использоваться подвижные спасательные посты и водолазный спасательный автомобиль.

Заместитель мэра российской столицы напомнил, что в настоящее время в городе действуют 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция. Здесь работают более 500 специалистов.

Зимой на акватории Москвы-реки и внутренних водоемах регулярно замеряется толщина льда. Под особым контролем находятся места зимнего купания и рыбалки, несанкционированного выхода на лед.

В распоряжении спасателей находятся свыше 180 плавсредств с аварийно-спасательным оборудованием, в том числе аэролодка «Север-650К», предназначенная для проведения поисково-спасательных работ, доставки специалистов к месту происшествия на водоемах, в заболоченной и обводненной местности.

«Для предотвращения происшествий на воде постоянно ведется профилактическая работа: спасатели патрулируют береговые зоны, проводят беседы с отдыхающими у водоемов, учащимися в учебных заведениях», — подчеркнул Пётр Бирюков.