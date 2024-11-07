Благовещенск, 7 ноября, 2024, 09:42 — ИА Регнум. Сообщения о побеге двух осуждённых из исправительной колонии (ИК) в Амурской области не соответствуют действительности. Об этом 7 ноября заявили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

Анна Майорова/URA.RU/TASS

«Осуждённые не явились в УФИЦ (участок, функционирующий как исправительный центр)», — пояснили «РИА Новости» в ведомстве.

В управлении ФСИН по Амурской области уточнили, что мужчины осуждены без изоляции от общества. 5 ноября они не вернулись в общежитие после работы и были задержаны в течение суток. Инцидент не был побегом.

В отношении правонарушителей возбудили уголовное дело. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, сообщили в областном управлении МВД.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что из ИК № 2 в Бурейском районе Амурской области 5 ноября сбежали двое мужчин. Один из них получил срок за незаконное проникновение в жилище, а также за угон автомобиля. Суд приговорил его к четырём годам заключения. Второго осуждённого приговорили к одному году и двум месяцам лишения свободы в колонии за заведомо ложный донос о совершении преступления, а также за нанесение побоев.

Как сообщало ИА Регнум, 26 октября шестеро заключённых исправительной колонии № 2 в Липецке сбежали через подкоп. Все беглецы отбывали наказание за тяжкие преступления. Пятерых вскоре задержали, в том числе двоих — на территории Тамбовской области. Последнего, шестого беглеца, задержали на территории области 6 ноября. Мужчину нашли в одном из посёлков, он прятался в заброшенном доме. Отмечается, что заключённый намеревался бежать из России.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения. По версии следствия, побег осуждённых оказался возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками должностных обязанностей.