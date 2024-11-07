ДНР, 7 ноября, 2024, 08:31 — ИА Регнум. Украинские военные применили химическое оружие на кураховском направлении — сбросили ёмкость с газом на позиции российских разведчиков. Об этом рассказал командир разведроты с позывным Кирей.

Павел Львов/РИА Новости

По его словам, противник пытается использовать в борьбе с ВС РФ все методы, включая запрещённые.

«Химия. Мы предприняли все необходимые меры, отошли. Газ ветром унесло в противоположную сторону», — приводит слова Кирея «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, в районе города Курахово в ДНР российские войска ведут активные наступательные действия. Освобождение этого населённого пункта, самого крупного в юго-западной части Донбасса, позволит продвинуться дальше на запад, в направлении Богатыря и Великой Новосёлки.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский отмечал 30 октября, что ВСУ начали отводить войска из Курахово. По его словам, возможность зайти в тыл украинской группировки появилась после взятия Селидова и Угледара.