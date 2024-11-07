Москва, 7 ноября, 2024, 08:18 — ИА Регнум. В отношении корпорации Google составлен новый протокол за неисполнение предписания Роскомнадзора. Компании грозит новый штраф до 6 млн рублей.

Иван Шилов ИА REGNUM Google

«Зарегистрирован протокол в отношении Google LLC, составленный по ст. 19.7.10-4 КоАП РФ («Неисполнение владельцем социальной сети предписания федерального органа исполнительной власти»)», — передаёт «РИА Новости» со ссылкой на источник в мировом суде Таганского района города Москвы.

Уточняется, что документ зарегистрировали, но дату рассмотрения пока не определили. Статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 6 млн рублей.

Как сообщало ИА Регнум, суд России признал законными требования 17 российских телеканалов к Google и постановил, что компания должна выплатить 2 ундециллиона рублей. Если платформа не выполнит это решение в течение девяти месяцев, сумма будет увеличиваться на 100 тыс. рублей каждую неделю.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя размер требований к Google, назвал его символичным. Такая сумма должна стать поводом для организации обратить внимание на проблему. Лучшим вариантом будет, если компания исправит ситуацию с блокировкой российских телеканалов, добавил представитель Кремля.