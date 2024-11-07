Вашингтон, 7 ноября, 2024, 07:55 — ИА Регнум. Поражение кандидата в президенты от демократов Камалы Харрис на выборах вызвано тем, что ей пришлось вступить в гонку при чрезвычайных обстоятельствах. Соответствующий комментарий действующего американского президента Джо Байдена опубликовала 6 ноября администрация Белого дома.

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«В чрезвычайных обстоятельствах она активизировалась и возглавила историческую кампанию, которая воплотила в жизнь то, что возможно, если руководствоваться твёрдыми моральными принципами и чётким видением нации, станет более свободной и справедливой и полной новых возможностей всем американцам», — обозначил Байден.

Также глава Белого дома заверил, что принятое им в 2020 году решение о назначении Харрис вице-президентом было лучшим. По словам Байдена, она продолжит вести политическую борьбу с радостью и решимостью.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Камала Харрис позвонила своему оппоненту Дональду Трампу и поздравила его с победой на выборах президента США. Также она обсудила с Трампом тему мирной передачи власти.

Кроме того, Харрис призвала общественность в США признать результаты президентских выборов и согласилась со своим поражением, подчеркнув, что не намерена отступать в борьбе за будущее США.

Камала Харрис проиграла выборы президента США не только потому, что предпочтения американцев легли на предвыборные обещания и слова республиканца Дональда Трампа, но и потому, что кандидат от демократов не запомнилась избирателям на фоне харизматичного и уверенного Трампа, который обещал положить конец всем войнам, а Америку сделать великой, заявил политолог Владимир Корнилов.