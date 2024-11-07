При отступлении боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) заминировали поля и жильё в Кореновском районе Курской области, информирует 7 ноября Минобороны. Обезвреживание множества неразорвавшихся снарядов, а также различных «ловушек», в том числе в домах мирных жителей, ведут военнослужащие инженерно-саперного подразделения группировки войск «Север». Таким известием ознаменован новый, 987-й день специальной военной операции (СВО) на Украине.

ИА Регнум Перступления ВСУ, Курская область

В оборонном ведомстве отметили, что ВСУ оставляли замаскированные взрывные устройства и в своей повреждённой технике. А сапёры теперь метр за метром проверяют территорию, извлекая из воронок боевые и электронные части реактивных боеприпасов, неразорвавшиеся элементы, разгонные блоки и блоки управления. Все обнаруженные взрывоопасные предметы транспортируются на специализированный полигон или уничтожаются на месте накладным зарядом, пояснили бойцы ВС РФ.

Тем временем в одной из лесопосадок в Суджанском районе Курской области подразделения воздушно-десантных войск (ВДВ) из состава «Северной» группировки войск овладели крупным опорным пунктом ВСУ. Система обороны и огневые средства ВСУ были вскрыты в ходе разведки и доразведки.

Противник вклинился на территорию курского приграничья 6 августа 2024 года. С этого времени потери киевских боевиков превысили 30 тыс. человек.

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