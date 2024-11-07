Санкт-Петербург, 7 ноября, 2024, 07:24 — ИА Регнум. Бывшего руководителя главного управления уголовного розыска по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области Олега Колесникова задержали сотрудники Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ). Об этом 7 ноября сообщили «Известия» со ссылкой на источник.

ФСБ РФ/РИА Новости

Колесникова подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Экс-начальника поместили в изолятор временного содержания.

Как сообщало ИА Регнум, 12 сентября заместителя руководителя управления Росгвардии по Республике Крым Виталия Салманова арестовали на два месяца по делу о превышении должностных полномочий.

Также в сентябре Фрунзенский районный суд Владивостока заключил под стражу бывшего заместителя председателя правительства Приморского края Елену Пархоменко. Ей вменили совершение преступления по статье УК РФ о превышении должностных полномочий.