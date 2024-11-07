Петропавловск-Камчатский, 7 ноября, 2024, 07:11 — ИА Регнум. Медведя, гуляющего по улице, где расположены детский сад и школа в Петропавловске-Камчатском. Об этом 7 ноября сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

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«Медведь замечен в районе Садового переулка, 10/1. Рядом находятся школа и детский сад», — уточняется в сообщении регионального ведомства.

Жителям города напомнили о правилах предосторожности, которые необходимо соблюдать при встрече с диким животным. Людям рекомендовано соблюдать осторожность и следить за местонахождением детей, чтобы не попасть в поле зрения животного. Если же встреча с опасным зверем произошла, то рекомендуется не убегать от животного и не делать резких движений. Уходить от зверя нужно медленно, чтобы не спровоцировать агрессию хищника.

Позднее в региональном отделении МЧС отметили, что на место обнаружения медведя выехал охотовед. Примерно через 1,5 часа появилась информация, что медведя отстрелили.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Камчатского края Владимир Солодов поручил проанализировать атипичное поведение медведей, которые в этом году выходят в населённые пункты. Глава региона призвал установить причины сокращения кормовой базы хищника.

В Камчатском крае наблюдается эстраординарная ситуация с выходом медведей в населённые пункты. За год в регионе зафиксировано более 600 подобных случаев. Медведи подходят близко к населённым пунктам и даже заходят в них, нападают на собак и в поисках пропитания роются в мусорных баках.

В пригороде Петропавловска-Камчатского в посёлке Светлый немецкая овчарка Ирбисспасла хозяина от четырёх медведей, получив при этом серьёзные ранения.