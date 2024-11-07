Бейрут, 7 ноября, 2024, 06:08 — ИА Регнум. ВВС Израиля совершили 33 налёта на ливанский город Баальбек и провинцию Бекаа в Ливане, в результате атаки погибли как минимум 45 человек, пострадали 59 человек. Об этом 6 ноября сообщил телеканал Al Jadeed со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.

Stringer/dpa/Global Look Press

Уточняется, что авианалёт по восточным и северо-восточным районам Ливана стал самым массированным с начала военной эскалации в ноябре 2023 года. Губернатор провинции Баальбек-Хермель Бешир Ходр отметил, что наибольшее количество жертв авианалёта зафиксировано в населённых пунктах Бритель, Тарая и Юнин.

«Спасательные работы и разбор завалов продолжаются, ведутся поиски пропавших без вести людей», — указывает телеканал.

Также сообщается, что в городе Баальбек ракета упала на автостоянку возле знаменитого храмового комплекса, внесённого в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Сведений о том, нанесён ли материальный ущерб древним памятникам, пока не поступало.

Ранее ИА Регнум сообщало, что истребители ВВС Израиля возобновили атаку объектов шиитской организации «Хезболла» на южных окраинах Бейрута. Удары нанесены по району Узаи вблизи международного аэропорта имени Рафика Харири в столице Ливана. Последствия атаки ЦАХАЛ не приводятся.

Согласно отчёту Центра экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения Ливана от 5 ноября, не менее 15 человек погибли в результате атаки ВВС Израиля. Ракеты попали по жилому дому в городе Барже в 30 км к югу от Бейрута. Здание располагалось рядом со средней школой имени Камаля Джумблата, где находится временный пункт по расселению перемещённых лиц. В обоих помещениях проживали беженцы из южных районов Ливана.