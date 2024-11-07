Вашингтон, 7 ноября, 2024, 05:13 — ИА Регнум. Фотографии Юпитера, впечатляющие своей чёткостью, передал на Землю космический зонд Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США «Юнона» (Juno). Об этом 6 ноября пишет издание Newsweek.

NASA Юпитер

Зонд Juno завершил 66-й пролёт мимо Юпитера и его спутников и сделал фотографии газового гиганта двухпиксельной камерой JunoCam. Удивительно чёткие фотографии позволяют разглядеть хаотичные красочные пятна на поверхности Юпитера. На сегодняшний день эти снимки являются самыми качественными за всю историю наблюдений за крупнейшей планетой Солнечной системы.

Кроме того, зонд приблизился к пятому по величине спутнику Юпитера, планете Альматея, которая отличается продолговатой неправильной формой.

Космический аппарат NASA Juno был запущен в 2011 году, он вышел на орбиту Юпитера спустя пять лет, в 2016 году. Аппарат, помимо камеры оснащён магнитометром, микроволновым радиометром и другими инструментами, помогающими вести научную деятельность. За время нахождения на орбите Юпитера аппарат передал на Землю тысячи бесценных изображений атмосферы планеты и её спутников.

Отмечается, что у миссии Juno не команды учёных, которые занимались бы обработкой снимков. Эту важную работу делают энтузиасты, они же выкладывают фотографии на специальный сайт.

Миссия Juno завершится 15 сентября 2025 года. Как утверждает NASA, во время 76-го сближения с Юпитером зонд будет притянут его гравитацией и навсегда «погрузится в хаотичную атмосферу газового гиганта». Таким образом аппарат избежит столкновения со спутниками Юпитера, на которых, как считают учёные, потенциально может существовать жизнь.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ракета «Союз-2.1б» с аппаратами «Ионосфера-М» № 1 и № 2 и 53 российскими и зарубежными спутниками стартовала с космодрома Восточный 5 ноября. Аппараты и спутники благополучно были выведены на околоземную орбиту.

В июне американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск предположил, что человечество обнаружит много интересного на спутниках Юпитера. Внимание Маска привлекла публикация научно-популярного паблика Black Hole («Чёрная дыра»), посвященная планете Каллисто — второму по величине спутнику Юпитера, и бизнесмен прокомментировал статью.