Вашингтон, 7 ноября, 2024, 02:28 — ИА Регнум. Президентская кампания в Соединённых Штатах отличилась высоким уровнем дезинформацией, случаями насилия и нетерпимой риторикой. Об этом 6 ноября заявила специальный координатор и руководитель миссии краткосрочных наблюдателей ОБСЕ Пиа Каума на пресс-конференции в Вашингтоне.

Osce.org Флаги ОБСЕ

«Кампания отличилась дезинформацией и случаями насилия, включая нетерпимую и грубую риторику в отношении женщин и мигрантов со стороны одного из кандидатов», — отметила представитель миссии ОБСЕ.

Каума указала на безосновательные заявления о нарушениях на выборах, которые звучали постоянно во время процесса голосования. По словам представителя ОБСЕ, наблюдатели высоко оценили организацию голосования, охарактеризовав её как «эффективную и профессиональную». При этом Каума обратила внимание на сильную поляризацию общества, на фоне которой проходила президентская кампания.

Ранее ИА Регнум сообщало, что вице-президент США Камала Харрис поздравила своего оппонента Дональда Трампа с победой на выборах и пообещала мирную передачу власти. Она призвала общественность признать результаты президентских выборов.

Действующий президент США Джозеф Байден тоже позвонил республиканцу Трампу с целью поздравить с победой на выборах главы государства, заверил, что передача власти будет гладкой и пригласил на встречу в Белый дом.

Выступая перед сторонниками 6 ноября, Трамп объявил себя 47-м президентом США и выразил уверенность, что набрал более 315 голосов выборщиков. Итог выборов он назвал политической победой, которой «страна ещё никогда не видела», и пообещал американскому народу «золотой век».