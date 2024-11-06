Вашингтон, 7 ноября, 2024, 02:39 — ИА Регнум. Бывший президент США Барак Обама и его супруга Мишель поздравили республиканца Дональда Трампа и избранного вице-президентом Джеймса Дэвида Вэнса с победой на выборах.

Recode.net Дональд Трамп и Барак Обама

«Теперь, когда есть результаты, мы хотим поздравить президента Трампа и сенатора Вэнса с их победой», — написали супруги в соцсети X.

При этом они отметили, что из-за разногласий с республиканцами по многим вопросам надеялись на иной результат.

Также супруги поблагодарили всех помощников предвыборной кампании кандидата от Демократической партии Камалы Харрис.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября Трамп объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых колеблющихся штатах.

Издание Politico со ссылкой на осведомлённый источник указало, что у Трампа есть длинный список с именами людей, которым он обещал отомстить после победы на выборах. В перечне якобы фигурируют действующий президент США Джо Байден, его сын Хантер, другие члены семьи Байденов, соперница Трампа на выборах Камала Харрис, бывший президент США Барак Обама, экс-госсекретарь Хиллари Клинтон, бывший спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси и другие. Издание при этом также в «списке мести».