Вашингтон, 7 ноября, 2024, 01:50 — ИА Регнум. Стоимость биткоина впервые возросла до 76 тыс. долларов. Это следует из данных площадки Binance.

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По информации криптовалютной биржи, стоимость биткоина по состоянию на 23:58 мск 6 ноября достигла отметки в 76 257 долларов. Чуть позже цена поднялась до 76,4 тыс. долларов. Рост курса криптовалюты на 00:12 мск 7 ноября составил 9,3%. К 00:37 мск биткоин торговался на уровне 75 854 долларов (+9,12%).

Как сообщало ИА Регнум, в конце июля кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп объявил о планах превратить США в «биткоин-сверхдержаву». Он считает, что Соединённые Штаты должны заняться производством этой цифровой валюты, если она станет определяющей в судьбе мира. Также политик заявил о желании создать «стратегический резерв» биткоина в случае, если вновь станет главой государства.

Трамп 4 ноября на встрече со своими сторонниками предложил выплатить 35 трлн долларов в криптовалюте, чтобы погасить государственный долг страны. Он добавил, что ему нравится такая идея.