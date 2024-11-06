Гавана, 7 ноября, 2024, 01:04 — ИА Регнум. Национальная электроэнергетическая сеть отключилась из-за сильного ветра, вызванного ураганом «Рафаэль» на Кубе. Об этом 6 ноября сообщила национальная электроэнергетическая компания Union Electrica в соцсети Х.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

«Сильные ветры, вызванные ураганом высокой интенсивности «Рафаэль», спровоцировали отключение национальной электроэнергетической системы», — говорится в сообщении компании.

Уточняется, что отключение произошло в 14:48 по местному времени (22:48 мск). Компанией предпринимаются экстренные меры в связи с чрезвычайной ситуацией.

При этом компания предупредила заранее, что электроэнергию на острове начнут отключать контролируемым образом при достижении скорости ветра 60 км/час. В настоящее время этот показатель превышен, ураган приблизился к Гаване и его эпицентр находится в 135 км к югу от столицы Кубы.

Атлантический циклон «Рафаэль» сформировался у берегов Кубы 5 ноября, позднее он усилился до урагана третьей категории. Устойчивая скорость ветра в эпицентре циклона достигает 185 км/час. Власти островного государства принимают меры, чтобы обезопасить население и минимизировать последствия удара стихии. Дипмиссия РФ в Гаване предупредила туристов о приближении циклона, он пройдёт через запад страны, где ожидаются сильные осадки подтопления.

Ранее ИА Регнум сообщало, что полное отключение энергосистемы Кубы произошло 18 октября в связи с выходом из строя ТЭЦ имени Антонио Гутьераса в Матансасе. Глава Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес пояснил, что основной причиной кризиса в энергетике являются санкции США в отношении Кубы.

Властям Кубы с третьей попытки не удалось запустить энергосистему страны, вышедшую из строя после блэкаута. В министерстве энергетики страны назвали процесс восстановления энергосистемы сложным. В связи с энергетическим кризисом правительство Кубы получило предложения о помощи от России, Венесуэлы, Мексики, Колумбии и Барбадоса.