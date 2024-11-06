Вашингтон, 6 ноября, 2024, 23:44 — ИА Регнум. В ближайшее время Секретная служба США рассмотрит ускоренный переход к защите не только победившего на выборах президента Дональда Трампа, но и членов его семьи. Об этом 6 ноября сообщил телеканал CNN.

Matt Popovich Сотрудник Секретной службы США

По данным журналистов, ускоренный переход к защите ближайших родственников Трампа связан с пересмотром уровня обеспечения безопасности политика после двух попыток покушений на него. Так, в июле в штате Пенсильвания мужчина смог произвести несколько выстрелов в на тот момент ещё кандидата в президенты США от республиканцев. Тогда одна из пуль задела ухо Трампа.

Вторая попытка покушения была в сентябре в штате Флорида. Нарушителя задержали с оружием у забора гольф-клуба, где в это время находился политик. В результате инцидента Трамп не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, две попытки покушения на экс-президента вскрыли проблемы в Секретной службе США, написала газета The New York Times. По данным издания, в 2022 и 2023 финансовых годах уволились 1,4 тыс. из 7,8 тыс. сотрудников. Это был крупнейший отток персонала минимум за последние 20 лет.

Основными причинами увольнения сотрудников назвали частую сверхурочную работу, которая могла не оплачиваться, фаворитизм и проблемы с внедрением передовых технических средств. Негативно сказалась инициатива по повторному приёму на работу вышедших на пенсию агентов, из-за чего многие сотрудники увольнялись, чтобы потом получать зарплату и пенсию одновременно.

В октябре американский лидер Джо Байден поручил министерству обороны США оказать содействие в обеспечении безопасности Дональда Трампа так, если бы он занимал пост действующего президента страны.