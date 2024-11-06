Москва, 6 ноября, 2024, 22:02 — ИА Регнум. 90% участников просветительского марафона «Знание. Первые» заявили, что хотят внести вклад в развитие России, рассказал 6 ноября первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

Артем Геодакян/ТАСС

Проходивший с 4 по 6 ноября флагманский проект общества «Знание» охватил все федеральные округа, включая новые регионы РФ, на девяти площадках собралось более 25 тыс. молодых людей, а миллионы зрителей присоединились к онлайн-трансляции, сообщила пресс-служба общества.

Главной темой марафона стал образ будущего России — в основу программы легла идея безграничных возможностей, которые открываются перед молодыми людьми в великой стране, где инновации и традиции гармонично сосуществуют, а каждый человек находит пространство для своего развития, сказано в сообщении.

«Важно, что выдающиеся государственные деятели — вице-премьеры, министры, губернаторы, руководители крупнейших научных институтов, компаний, медиахолдингов — предстают перед ребятами не абстрактными чиновниками, мелькающими на экранах, а живыми людьми — интересными, глубокими, яркими, со своими эмоциями, успехами, неудачами, и тогда они становятся по-настоящему образцом для подражания», — сказал Кириенко.

За три дня на марафоне выступили 142 лектора — предприниматели, учёные и исследователи, спортсмены, деятели культуры и искусства, государственные деятели, журналисты, герои СВО. Помимо лекториев, во всех городах работали развлекательно-просветительские зоны, где проходили карьерные консультации, экскурсии, мастер-классы, записи подкастов, но наибольшей популярностью пользовались именно встречи с выдающимися людьми, отметила пресс-служба.

Кириенко сообщил, что следующий просветительский марафон «Знание. Первые» состоится с 6 по 8 мая 2025 года. Его темой станет 80-летие победы в Великой Отечественной войне.

Как передавало ИА Регнум, на просветительском марафоне выступили известные российские политики и руководители, в том числе пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и министр финансов Антон Силуанов. Глава Минфина в ходе своего выступления, в частности, назвал лучшие инструменты для сбережения денежных средств.