Орловская область, 6 ноября, 2024, 21:37 — ИА Регнум. В Орловской области объявлена ракетная опасность, сообщил 6 ноября глава региона Андрей Клычков.

Владимир Гердо/ТАСС

В своём Telegram-канале он напомнил жителям области о необходимых мерах безопасности.

«Внимание! В Орловской области объявлена ракетная опасность! Если вы находитесь дома, укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы на улице — зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — написал губернатор.

Как передавало ИА Регнум, ранее ракетная опасность объявлялась в Орловской области 1 ноября. Позднее Клычков сообщил, что средства противовоздушной обороны сбили ракету Вооружённых сил Украины над территорией региона. Обломками было повреждено несколько зданий. Пострадавших не было.

В ночь на 6 ноября над территориями двух российских регионов были сбиты три беспилотника ВСУ, проинформировала ранее пресс-служба Министерства обороны. Два дрона были сбиты над Курской областью, один — над Орловской. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, отмечалось в сообщении.