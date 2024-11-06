Москва, 6 ноября, 2024, 20:20 — ИА Регнум. Конкурс российских детских игрушек будет проведён в России в ближайшее время по поручению президента РФ Владимира Путина, сообщил 6 ноября первый заместитель администрации президента Сергей Кириенко на площадке федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

«Президент дал такое поручение, конкурс в ближайшее время запускается», — сказал он.

Кириенко уточнил, что конкурс будет включать такие направления как игрушка, настольная игра, конструктор и мультипликационный персонаж. По его словам, в российских магазинах детских товаров по большей части представлены игрушки зарубежных производителей, а также товары, связанные с персонажами западных фильмов и мультфильмов.

Первый заместитель администрации президента отметил, что им нет альтернативы, и назвал эту ситуацию плохой. Кириенко призвал учиться учиться на опыте западных стран в продвижении своей продукции. Он также подчеркнул, что Россия обладает уникальной культурой и традицией.

Участником конкурса российских детских игрушек может стать любой человек. По каждому из названных направлений будут определены по меньшей мере пять победителей. Их игрушки будут планируется массово производить и распространять по всей России.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2023 года Владимир Путин заявил, что на рынке РФ должны преобладать российские товары. Он призвал сделать всё, чтобы именно продукция отечественных производителей заполняла российский рынок.

25 сентября 2024 года Владимир Путин отметил, что товары из России, в первую очередь промышленные, должны быть узнаваемыми и доступными для зарубежных покупателей. Он уточнил, что в настоящее время российские товары известны только в узких сегментах. Путин добавил, что отечественные предприятия готовы производить большую линейку качественной продукции, однако важно её продвигать.

30 октября президент РФ поручил разработать программу «Сделано в России», направленную на продвижение российской продукции за рубежом. Поручение было дано правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ). Его необходимо исполнить до 30 декабря.