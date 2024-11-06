Париж, 6 ноября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 6 ноября анонсировал совместную с Германией работу над созданием более единой, сильной и суверенной Европы.

Global Look Press/Michael Trammer, via www. imago-i/www. imago-images.de

На своей странице в соцсети Х (Twitter) Макрон рассказал, что уже успел обсудить этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Я только что разговаривал с канцлером Олафом Шольцем. Мы собираемся работать над созданием более единой, более сильной и более суверенной Европы в новых условиях», — написал президент Франции.

Он добавил, что Париж и Берлин намерены продолжить сотрудничество с США, а также «защищать свои ценности».

Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон в свою очередь сообщила, что Макрон потребовал от партнёров по ЕС договориться о координации действий на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США.

«Нельзя допустить, чтобы после победы Трампа страны ЕС склонились к принципу «каждый сам за себя». Нам необходима скоординированная европейская стратегия в отношениях с США», — процитировала Брежон заявление Макрона, сделанное им на заседании правительства Франции.

Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах.

Ряд мировых лидеров, в частности, Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже поздравили Трампа с избранием.

Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.