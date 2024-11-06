Макрон после победы Трампа заявил, что Европа должна быть более суверенной
Париж, 6 ноября, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Президент Франции Эммануэль Макрон 6 ноября анонсировал совместную с Германией работу над созданием более единой, сильной и суверенной Европы.
На своей странице в соцсети Х (Twitter) Макрон рассказал, что уже успел обсудить этот вопрос с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«Я только что разговаривал с канцлером Олафом Шольцем. Мы собираемся работать над созданием более единой, более сильной и более суверенной Европы в новых условиях», — написал президент Франции.
Он добавил, что Париж и Берлин намерены продолжить сотрудничество с США, а также «защищать свои ценности».
Официальный представитель правительства Франции Мод Брежон в свою очередь сообщила, что Макрон потребовал от партнёров по ЕС договориться о координации действий на фоне победы Дональда Трампа на выборах президента США.
«Нельзя допустить, чтобы после победы Трампа страны ЕС склонились к принципу «каждый сам за себя». Нам необходима скоординированная европейская стратегия в отношениях с США», — процитировала Брежон заявление Макрона, сделанное им на заседании правительства Франции.
Как передавало ИА Регнум, Трамп ранее объявил о своей победе на выборах президента США. По предварительным данным, он получил большинство голосов в так называемых «колеблющихся» штатах.
Ряд мировых лидеров, в частности, Макрон, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже поздравили Трампа с избранием.
Россия будет работать с новой администрацией США, жёстко отстаивая свои национальные интересы, заявили в МИД РФ, комментируя итоги американских выборов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Москва будет судить о новом президенте США по его поступкам, поскольку они могут расходиться со словами.