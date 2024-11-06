Москва, 6 ноября, 2024, 19:42 — ИА Регнум. Российская фигуристка, чемпионка Европы Алёна Косторная и её напарник в парном катании Георгий Куница пропустят два сезона из-за личных дел. Об этом спортсменка сообщила журналистам.

Валентина Певцова/ТАСС Российские фигуристы в парном катании Алёна Косторная и Георгий Куница

«Мы не планируем завершать карьеру, но два сезона пропустим», — сказала фигуристка, которую цитирует ТАСС.

Косторная отметил, что она и Куница обязательно вернутся на лёд. Спортсменка отметила, что и у неё и у её партнёра есть желание заниматься фигурным катанием и дальше.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2021 года Алёна Косторная заявляла, что не собирается завершать карьеру до Олимпийских игр 2024 года в Париже. В марте 2022 года она ушла из группы тренера Этери Тутберидзе и перешла в ЦСКА, в группу Елены Буяновой.

В августе 2023 года Косторная рассказала, что она и Георгий Куница сыграли свадьбу. Спортменка выложила в личном блоге видео с места празднования бракосочетания.

В октябре 2023 года Косторная заявила, что у неё есть много вариантов смены спортивного гражданства. Она является чемпионкой Европы 2020 года в одиночном фигурном катании.