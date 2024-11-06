Санкт-Петербург, 6 ноября, 2024, 19:25 — ИА Регнум. На Балтийском заводе в Санкт-Петербурге прошла торжественная церемония спуска на воду атомного ледокола «Чукотка». В честь «Русская медиагруппа» подарили заводчанам живой концерт — прямо на месте спуска судна на воду. На церемонии присутствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, а также состоялось прямое включение с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Русская медиагруппа» В Петербурге состоялся концерт в честь спуска атомного ледокола «Чукотка»

«Чукотка» — четвертый серийный и пятый по счету универсальный атомный ледокол проекта 22 220. Это самые большие ледоколы в мире, оснащенные двухреакторной ядерной энергетической установкой нового поколения. Использовать их можно как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

По видеосвязи к присутствующим обратился президент РФ Владимир Путин. Он поблагодарил специалистов, которые участвуют в этой работе, за ответственность и высокий профессионализм. По словам президента, создание таких мощных современных судов — еще одно воплощение индустриального, научного, кадрового и технологического потенциала России.

«Именно так на базе собственных технологий и прорывных научных решений должна развиваться вся отечественная экономика, — сказал Путин. — От укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути».

Заводчан, гостей и артистов поприветствовал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Сегодня спускается на воду атомный ледокол и выполняется поручение президента по освоению Арктики, — отметил губернатор Беглов. — Мы — самая сильная держава, которая имеет такой ледокол. Хочу поздравить вас с этим трудовым подвигом, пожелать успехов, удачи и дальнейшей плодотворной работы».

«Сегодняшний концерт посвящен знаковому событию не только для Балтийского завода и Санкт-Петербурга, но и для всей страны, — открыл концерт Владимир Киселёв. — Мы не могли не отметить этот важный день и не поздравить заводчан музыкой».

Киселёв добавил, что «Русская медиагруппа» уже не в первый раз устраивает концерты на российских предприятиях.

Свои выступления на Балтийском заводе работникам и гостям торжественной церемонии подарили группа «Земляне», Роман Архипов, Денис Майданов, Василий Герелло и ансамбль «Чукотка». Звезды поприветствовали заводчан и выразили свое восхищение их самоотверженным трудом.

«Это народное подвижническое движение «Русской медиагруппы», которое идет по стране, и мы всегда поддерживаем людей, работающих для страны и для нашей общей победы, — подчеркнул Денис Майданов. — Сегодня мы находимся на предприятии, которое создает флот, которым Россия всегда славилась. Северный морской путь — это будущее страны. Я впервые вижу, как спускают на воду большой корабль, стою здесь, испытывая огромную гордость».