Москва, 6 ноября, 2024, 19:27 — ИА Регнум. Для недопущения распространения кори студентов Физического факультета МГУ перевели на дистанционное обучение до 23 ноября. Об этом говорится в сообщении на сайте факультета.

РИА Новости/Владимир Песня

«В соответствии с предписанием Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека на Физическом факультете вводятся срочные противоэпидемические меры. На физическом факультете вводится дистанционный режим обучения до 23 ноября включительно для недопущения распространения кори и минимизации срока карантина», — отмечено в публикации.

Уточняется, что все учебные занятия, а также МФК и спецкурсы, проходящие в том числе вне основного здания физического факультета также будут проводиться в дистанционном формате.

Корь — заразное острое инфекционное вирусное заболевание, передаётся воздушно-капельным путём. Корь может нанести вред органам дыхания и центральной нервной системе человека. Риску заболеть с серьёзными осложнениями подвержены прежде всего дети раннего возраста. Самым эффективным методом профилактики заболевания является вакцинация: 97% вакцинированных не заболевают корью вообще.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября «Известия» написали, что в девяти регионах России участились жалобы жителей на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки. Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что при обнаружении симптомов вируса Коксаки, в частности кожной сыпи, необходимо срочно вызывать врача и сделать тест.