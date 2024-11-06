Москва, 6 ноября, 2024, 19:15 — ИА Регнум. Учёные зарегистрировали вспышку высочайшего класса X на Солнце, сообщили 6 ноября в Институте прикладной геофизики.

Global Look Press/Cfoto/Keystone Press Agency

Это вторая по счёту вспышка на Солнце высочайшего класса с начала ноября, цитирует ТАСС сообщение учреждения.

«6 ноября в 16:40 мск в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3883 (S08E13) зарегистрирована вспышка X2.4 продолжительностью 32 минуты», — сказано в сообщении.

Кроме того, 6 ноября на Солнце произошло шесть вспышек класса М (второго по силе), самая мощная из них была зарегистрирована около 12:00 мск и продолжалась 6 минут.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 1 ноября на Солнце произошли четыре мощные вспышки, одна из которых была близка к высочайшему классу Х.

9 октября на Солнце произошла вспышка уровня Х. Она вызвала выброс плазмы в направлении Земли и магнитную бурю. Как отметили учёные, плазма была выброшена точно по линии Солнце — Земля, а геометрические размеры выброса превысили возможные погрешности расчётов.

До Земли 28 октября долетело облако плазмы со скоростью около 600 км/с и температурой около 700 тыс. градусов. Два активных пятна 3842 и 3848 находятся на стороне Солнца, видимой с Земли. Они стали причиной мощных магнитных бурь в начале месяца.