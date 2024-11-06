Москва, 6 ноября, 2024, 18:24 — ИА Регнум. Россия не намерена побеждать доллар, этого и не нужно пытаться делать, поскольку доллар является валютой одной из крупнейших экономик мира, завил 6 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Мы не пытаемся победить доллар. Его не надо пытаться побеждать. Это валюта одной из самых крупнейших экономик мира», — сказал Песков в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

Официальный спикер Кремля отметил, что США не подумали о последствиях, когда начали использовать доллар как политическое оружие.

Кроме того, Песков заявил, что Россия развивает платёжные системы для себя, а также для своих зарубежных партнёров. При этом большая часть взаиморасчётов страны с дружественными государствами осуществляется в национальных валютах, заключил Песков.

Также в рамках просветительского марафона Песков сообщил, что на прошедшем в Казани саммите БРИКС не велось предметное обсуждение создания единой валюты в рамках группы. По его словам, создание такой валюты сейчас вряд ли возможно.

Как передавало ИА Регнум, 23 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что США используют доллар в качестве политического оружия, и это большая ошибка. Россия не ставит перед собой цели бороться с ролью доллара, задача РФ — поиск альтернативы американской валюте, отметил также глава государства.