Москва, 6 ноября, 2024, 18:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин постановил провести в 2026 году мероприятия, посвящённые 80-летию со дня рождения основателя ЛДПР Владимира Жириновского. Соответствующий указ главы государства был опубликован 6 ноября.

РИА Новости/Владимир Астапкович

Председателем оргкомитета по подготовке к празднованию юбилея назначен председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В связи с исполняющимся в 2026 году 80-летием со дня рождения российского политического деятеля, основателя Политической партии ЛДПР — Либерально-Демократической Партии России В. В. Жириновского постановляю (…) провести в 2026 году мероприятия, посвящённые празднованию 80-летия со дня рождения В. В. Жириновского», — сказано в тексте указа.

Как передавало ИА Регнум, основатель ЛДПР в начале февраля 2022 года после заражения коронавирусной инфекцией был госпитализирован в Центральную клиническую больницу с двусторонней пневмонией. Жириновский умер 6 апреля 2022 года на 76-м году жизни и был похоронен на Новодевичьем кладбище.

В июле 2022 года Путин отметил, что многие прогнозы Жириновского сбываются, потому что они не сделаны на пустом месте, а основаны на знаниях. Глава государства подчеркнул, что основатель ЛДПР был очень разносторонним человеком, с большими, глубокими знаниями.