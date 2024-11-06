Липецк, 6 ноября, 2024, 18:00 — ИА Регнум. Последнего, шестого беглеца из колонии в Липецке задержали на территории области. Об этом сообщает 6 ноября Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Задержан последний беглец из липецкой колонии — Тургун Абдуллаев», — говорится в сообщении.

Мужчину нашли в посёлке Песковатский, он прятался в заброшенном доме. Отмечается, что заключённый намеревался бежать из России, его уже везут обратно в колонию.

Как сообщало ИА Регнум, шестеро заключённых исправительной колонии № 2 в Липецке сбежали 26 октября через подкоп. Об инциденте информировал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов и призвал людей не поддаваться панике. Все беглецы отбывали наказание за тяжкие преступления. Пятерых вскоре задержали, в том числе двоих — на территории Тамбовской области.

Следственные органы возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц пенитенциарного учреждения. По версии следствия, побег осуждённых оказался возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками должностных обязанностей.

Выяснилось, что заключённые готовили побег более полугода. Инструменты для подкопа они украли в мастерской ещё в марте. Пропажу инструментов тогда обнаружили, но найти инвентарь не смогли.