Лозанна, Швейцария, 6 ноября, 2024, 17:45 — ИА Регнум. Международный олимпийский комитет (МОК) не будет комментировать сообщения СМИ по неподтверждённым документам, в которых указано, что алжирская боксёрша Иман Хелиф является мужчиной.

Global Look Press/Petter Arvidson/Keystone Press Agency Иман Хелиф

«МОК не будет комментировать сообщения СМИ по непроверенным документам, происхождение которых не может быть подтверждено. Все спортсмены, участвовавшие в турнире по боксу на Олимпийских играх в Париже в 2024 году, соблюдали правила допуска и регистрации на соревнования, а также все медицинские правила, принятые Боксёрским союзом Парижа в 2024 году», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, МОК одобрил участие боксёров Иманы Хелиф из Алжира и Линь Юйтинь из Тайваня, которые после провала гендерного теста были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года, к участию в женских соревнованиях на Олимпийских играх в Париже.

У Хелиф, которая выиграла золото Олимпиады‑2024 в боксе, отсутствуют матка и яичники. Об этом говорится в медицинском отчёте боксёрши-трансгендера Уточняется, что по результатам МРТ-исследований, выявили, что у Хелиф вместо матки и яичников в паховом канале были обнаружены гонады (семенники), а также подтвердилось наличие микропениса.

5 ноября чемпион мира по боксу и депутат Госдумы Николай Валуев заявил, что если у Хелиф не заберут золото на олимпиаде, то такие случаи в спорте приобретут массовый характер.