Москва, 6 ноября, 2024, 21:25 — ИА Регнум. Цифровой сервис VK запустил «Месяц борьбы с кибербуллингом» — информационную кампанию, которая посвящена борьбе с травлей в Сети и за её пределами, сообщила пресс-служба компании.

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Акция пройдёт в шестой раз и продлится месяц.

В течение ноября VK и более 100 брендов‑партнёров будут реализовывать специальные проекты, которые направлены на повышение осведомлённости о методах противодействия буллингу в интернете. Символом проекта стало белое эмодзи‑сердце — знак поддержки всех пострадавших от кибербуллинга.

Ранее VK провела исследование по теме эмоционального состояния человека во время или после столкновения с буллингом в интернете. По данным опроса, каждый третий пользователь (33%) сталкивался с травлей в Сети.

Зачастую пострадавшие испытывают злость и раздражение (58%), обиду (51%), подавленность (38%), тревогу и страх (33%), бессилие (33%), растерянность (28%). При этом порядка 70% из них, помимо негативных эмоций, сталкиваются с бессонницей, головными болями и другими физическими симптомами.

Среди пользователей, которые хотя бы раз столкнулись с буллингом в интернете, 36% не обращались за помощью. Около 34% опрошенных просили поддержки у друзей, столько же — у родственников. Ещё 17% пострадавших от травли обращались за помощью к психологу, столько же писали в службу поддержки интернет-ресурса, где происходил кибербуллинг, 12% делились своей историей в соцсетях.

В просветительской кампании участвуют продукты и сервисы VK. Так, в сообществе «ВКонтакте» выйдет видео с маскотом Персиком. Цель ролика заключается в том, чтобы обратить внимание на важность поддержки в ситуациях, когда человек сталкивается с травлей в интернете. Там же начнёт работу чат-бот с интерактивными заданиями. Пользователи, ответившие на все вопросы бота, станут участниками розыгрыша мерча.

«Учи. ру» совместно с VK Play в сообществах «ВК» представят просветительский проект о буллинге в Сети. Сотрудники VK Play расскажут о своём опыте столкновения с кибербуллингом, а психиатр Михаил Полле прояснит причины кибербуллинга и расскажет о том, как конструктивно справляться с такими ситуациями.

Социальная сеть «Одноклассники» совместно с HR-проектом «Компании для всех возрастов» проведёт прямые эфиры с представителями бизнеса, психотерапевтами, исследователями и нейрофизиологами. Ведущей темой обсуждений станут способы борьбы с буллингом в общественной и профессиональной жизни.

Образовательная платформа «Сферум» представит ряд экспертных материалов о методах предотвращения и профилактике кибербуллинга на официальной странице «ВКонтакте», в каналах «Легко сказать» и «В кругу педагога».

Команда шоу «Кстати» представит спецвыпуск в честь Месяца борьбы с кибербуллингом. В начале видеоролика ведущие зачитают негативные комментарии зрителей и обсудят, какое влияние подобные высказывания оказывают на эмоциональное состояние адресата.

Кроме того, VK совместно с проектом «1221», который специализируется на психологической помощи, создаст анонимный чат, в котором пользователи смогут написать квалифицированным психологам, чтобы бесплатно и анонимно получить помощь.