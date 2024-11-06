Москва, 6 ноября, 2024, 19:47 — ИА Регнум. Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России проводит проверку в международном аэропорту Внуково на предмет нарушения антимонопольного законодательства из-за высоких цен на бутилированную питьевую воду на его территории. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ФАС.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Обращение с просьбой провести проверку направила в ФАС Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Речь идёт о ценах на бутилированную питьевую воду в зоне международных вылетов. Там расположено несколько торговых точек, реализующих воду объемом 0,5-0,6 л. По заявлению ассоциации, наблюдается значительное завышение цен по сравнению с рыночной стоимостью, что может указывать на наличие монопольного сговора среди продавцов», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на территории Внуково минимальная цена на бутылку питьевой воды объёмом 0,5 л составляет 150 рублей, тогда как в магазинах за пределами аэропорта стоимость аналогичной воды такого же объёма варьируется от 30 до 70 рублей.

Как передавало ИА Регнум, 27 сентября ФАС объявила о планах проанализировать цены на социально значимые продукты в 14 крупнейших российских торговых сетях. Упоминались хлебобулочные изделия, молочная и мясная продукция, овощи из «борщевого набора». Проверка планировалась в том числе в магазинах «Пятерочка», «Перекрёсток», «Ашан», «Лента», «Магнит», «Дикси».

15 октября руководитель службы Максим Шаскольский заявил, что выявленная наценка на хлеб в российских магазинах является слишком высокой. По его словам, средняя наценка составила 60%, а в ряде случаев превышала и все 100%.

5 ноября ФАС призвали запретить автоматические скидки на товары на маркетплейсах. По словам члена общественного совета при ведомстве Алексея Кожевникова, таким образом крупные маркетплейсы освобождают свои склады накануне распродаж и периодов высокого спроса, несмотря на то, что продавцы в таком случае рискуют понести финансовые убытки.