Краснодар, 6 ноября, 2024, 17:41 — ИА Регнум. В Краснодарском крае 34-летний военнослужащий ворвался в магазин женского белья и, угрожая пистолетом, украл красные и чёрные женские трусы. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

РИА Новости/Владимир Вяткин

Начало рабочей недели 34-летний Дмитрий Ш. начал с разбойного нападения на магазин нижнего белья из магазина в станице Новотитаровской Краснодарского края. Он угрожал сотрудницам пистолетом, чтобы украсть две пары женских трусов.

«Вечером 5 ноября поступило сообщение от директора магазина, что на улице Ленина неизвестный, угрожая оружием, похитил нижнее бельё. Мужчина украл двое трусов красного цвета и двое трусов чёрного цвета», — сообщил источник.

Сотрудники полиции оперативно задержали вора. У него дома обнаружили помимо краденных трусов пневматический пистолет. Мужчину передали военной полиции. По данным оперативников, Дмитрий ранее уже был судим за убийство, разбой и грабёж. Мужчина погасил судимость и стал военнослужащим. Теперь за кражу женского белья в отношении него возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 162. УК РФ (разбой). Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Схожий инцидент проищошёл в конце октября во Владикавказе. Там 33-летний военнослужащий, проходящий лечение в госпитале спроник на склад местного рынка и украл колготки.

«Было установлено, что кражу женских колготок плотностью 120 ден в количестве семь штук общей стоимостью 2 576 рублей совершил 33-летний уроженец Владикавказа. Мужчина уже был судим по ст.158 УК РФ (кража) в 2007, 2019 и 2023 годах, по ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков) в 2018 и 2019 годах, и по ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) в 2016 году», — рассказал собеседник агентства.

По данным полиции, краденный товар военный сразу же продал на том же рынке за 1,5 тыс. рублей. На что он потратил эти деньги, не уточняется.

Ранее ИА Регнум сообщало, что арестованный во Владивостоке американский военный признал вину в краже. Он избил сожительницу и украл из её квартиры 200 тыс. рублей и алкоголь.