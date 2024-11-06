Москва, 6 ноября, 2024, 16:31 — ИА Регнум. Необычно долгий период тёплой погоды осенью мог способствовать распространению вируса Коксаки. Об этом 6 ноября «Газете.Ru» сообщил доцент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского Университета Юрий Томилин.

Валерий Шарифулин/ТАСС

Также среди возможных факторов врач назвал сильное снижение функций иммунитета на фоне ранее распространённой разновидности коронавирусной инфекции, особенно штамма «Омикрон» в двух его вариациях.

«Вирус устойчив во внешней среде. Там, где есть возможность носить маски, нужно носить маски. Обязательно следить за личной гигиеной», ― отметил доцент кафедры.

Томилин рассказал, что во время текущей вспышки взрослые заболевают вирусом очень редко. В основном болеют дети. По его словам, изоляция заболевших обязательна, она должна длиться до 20 дней.

По его словам, наиболее значимый путь передачи этого заболевания — воздушно-капельный. У заболевшего человека во рту, на ладонях и стопах появляется сыпь. Врач подчеркнул, что специального лечения этого вируса пока нет.

Как передавало ИА Регнум, 2 ноября в Сети распространились сообщения о массовом заражении российских туристов неизвестным вирусом в одном из турецких отелей. Высказывались предположения, что это мог быть вирус Коксаки.

Роспотребнадзор отправил запрос в минздрав Турции с просьбой предоставить информацию о возможных фактах заражения. Ведомство взяло ситуацию на контроль. В школах и детсадах ввели утренние фильтры.

Специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов заявил, что при обнаружении симптомов вируса Коксаки, в частности кожной сыпи, необходимо срочно вызывать врача и сделать тест.

Вирусолог, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский заявил, что вирус Коксаки — это целая группа энтеровирусов, которая известна науке и человечеству давно, поэтому ни о какой эпидемии речи быть не может. По его словам, периодически небольшие вспышки заражений вирусом Коксаки возникают по всему миру, в том числе в странах Европы и США.

6 ноября «Известия» написали, что в девяти регионах России участились жалобы жителей на заражение энтеровирусной инфекцией Коксаки.

Коксаки входит в группу энтеровирусов, которые являются одной из причин развития менингита. Заразиться ими можно через бытовые предметы, воду и загрязнённые продукты.