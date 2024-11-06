Якутск, 6 ноября, 2024, 16:35 — ИА Регнум. С каждым годом в Якутии увеличивается число участников патриотических мероприятий и к концу 2024 года их стало более 85 тысяч. Примерно четверть из них — дети, которым взрослые помогают определиться с национальными ценностями в отрицании и неприятии любых проявлений фашизма. Этому во многом способствует систематическая работа региональных властей, инициировавших проведение республиканского Антифашистского форума. Акция, призванная объединить усилия якутян во имя памяти героических предков, поборовших фашизм, проходит уже второй раз. Сегодня, 6 ноября, был принят проект резолюции форума, сообщили ИА Регнум в пресс-службе главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) В Якутии завершился второй республиканский Антифашистский форум

«Сегодня каждый из нас должен четко осознавать личную ответственность за завтрашний день, за судьбу Родины. В наших силах быть патриотами, быть полезными людям и обществу, воспитывать своих детей в чистоте истинных нравственных ценностей и правильных жизненных ориентиров. Будем же достойны памяти героических предков и заявим на весь мир — враг будет разбит, мир будет очищен от нацизма. Победа будет за нами», — сказал руководитель региона Айсен Николаев

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Глава Якутии Айсен Николаев выступает на втором республиканском Антифашистском форуме

По его словам, работа с подрастающим поколением и молодежью республики по воспитанию патриотизма будет продолжаться.

В новой резолюции якутяне призвали поддержать Верховного Главнокомандующего Владимира Путина, а также армию и флот в достижении всех задач специальной военной операции (СВО), а также работу республиканской комиссии «Вместе к Победе!», как объединяющей силы для всех, кто готов встать в строй против врага.

В частности, в документе говорится о проведении в 2025 году общественно-патриотического марафона «Победа — в моем сердце!», в рамках чего в каждом городе и якутских национальных населённых пунктах планируется провести по 80 общественно значимых мероприятий с участием ветеранов войны и тыла, ветеранов труда и лидеров общественного мнения, молодежи и волонтеров по патриотическому воспитанию, по изучению истории победных шагов страны, по улучшению качества жизни в каждом населенном пункте.

В свою очередь заместитель командующего войсками Восточного военного округа, генерал-лейтенант Роман Греков выступил с предложением о проведении третьего Антифашистского форума в Якутии совместно с Восточным военным округом и включении представителей округа на этапе подготовки в состав организационного комитета.

«Хочу заверить всех участников Антифашистского форума, что все задачи, стоящие перед нами в рамках проведения СВО, поставленные Верховным главнокомандующим, будут выполнены точно и в срок. Враг будет разбит, победа будет за нами», — сказал он.

Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия) Якутия. Участники второго республиканского Антифашистского форума

Как сообщают организаторы, предложения в резолюцию II Республиканского Антифашистского форума в Республике Саха (Якутия) «Победа — в моем сердце!» можно направить в адрес Северо-Восточного фонда помощи и поддержки Донбасса на электронную почту fondp22@mail.ru до 15 ноября 2024 года.