Тель-Авив, Израиль, 6 ноября, 2024, 16:18 — ИА Регнум. Ракета, запущенная с территории Ливана, упала в окрестностях Тель-Авива неподалёку от международного аэропорта имени Давида Бен-Гуриона, сообщает 6 ноября израильская радиостанция Kan.

ABIR SULTAN/EPA/ТАСС

Главный израильский аэропорт расположен находится в 14 км к юго-востоку от Тель-Авива возле города Лод. По информации портала Ynet, воздушная гавань работает в штатном режиме, принимая и отправляя рейсы.

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) информировала, что в ряде районов на севере и в центре страны сработали сирены воздушной тревоги, после чего примерно десять ракет «перелетели границу со стороны Ливана».

«Большинство ракет было перехвачено, падение одного снаряда зафиксировали в Центральном Израиле», — говорится в сообщении.

Позже ливанское шиитское движение «Хезболла» заявило в Telegram-канале, что атаковало ракетами израильскую военную базу Црифин неподалёку от аэропорта Бен-Гурион. О последствиях ракетного удара не сообщалось.

Как сообщало ИА Регнум, 23 сентября израильские военные приступили к операции «Стрелы севера», направленной против формирований «Хезболлы» в Ливане. ЦАХАЛ наносит массированные удары по военным целям, чтобы, как заявляется, обезопасить северные приграничные районы страны. В результате одного из ударов 27 сентября в Бейруте был убит генеральный секретарь ливанского движения Хасан Насрулла. В ночь на 1 октября Израиль начал наземную операцию в приграничных районах на юге Ливана.

«Хезболла» 18 октября объявила о переходе к новому этапу вооружённого конфликта с Израилем. В частности, за сутки 31 октября из Ливана в направлении израильской территории было выпущено около 90 различных снарядов.