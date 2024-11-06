Челябинск, 6 ноября, 2024, 16:06 — ИА Регнум. В городе Сатка Челябинской области женщина бросила новорожденного, завёрнутого в пакет, в стиральной машине. Малыш скончался, следователи возбудили уголовное дело. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

IMAGO/Zoonar.com/Maria Kraynova/Global Look Press

5 ноября в полицию обратились медики больницы города Сатка. Они сообщили о пациентке, у которая обратилась в учреждение с постродовыми травмами, но ребёнка с ней не было.

«5 ноября около 3:30 в отделение гинекологии ГБУЗ «РБ г. Сатка» поступила 32-летняя жительница посёлка Сулея с диагнозом криминальный аборт», — рассказал собеседник агентства.

По данному факту полиция начала проверку, женщину опросили. Она рассказала, что вечером 4 ноября у неё начались схватки.

«В период с 21:00 4 ноября до 3:00 5 ноября 32-летняя женщина родила мальчика. По её словам, она решила, что мальчик родился мёртвым. После чего завернула ребенка в пакет и поместила его в барабан стиральной машины», — сообщил источник.

По месту жительства женщины провели обыск, тело ребёнка обнаружили в стиральной машинке. Его направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти. По факту обнаружения тела было возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ «Убийство матерью новорожденного ребёнка». По данным правоохранителей, подозреваемая ранее не была судима, официально не трудоустроена.

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