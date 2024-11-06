Ханой, 6 ноября, 2024, 15:56 — ИА Регнум. Учебно-тренировочный самолёт ВВС Вьетнама Як-130 потерпел крушение в ходе военных учений в центральной провинции Биньдинь, сообщил местный новостной портал VnExpress.

Сергей Бобылев/ТАСС

«Инцидент произошёл во время учений на авиабазе Фукат, которые проводил в среду 940-й авиаполк военно-воздушных сил Вьетнамской народной армии. Экипаж в составе полковника Нгуен Ван Шона и подполковника Нгуен Хонг Куана выполнял учебно-тренировочный полёт. После выполнения полётного задания во время возвращения на базу лётчики зафиксировали отказ шасси», — говорится в сообщении.

В публикации уточняется, что, узнав о неисправности, пилоты оперативно проинформировали штаб о случившемся, после чего катапультировались. Вскоре стало известно, что они выжили и не получили травм. Развёрнута поисково-спасательная операция для определения местонахождения разбившегося самолёта.

Как передавало ИА Регнум, 10 октября военный самолёт Як-130 упал в Калмыкии в 40 километрах от Элисты, пилот успел катапультироваться. Лётчика доставили вертолётом в госпиталь в Волгограде.

В январе 2022 года Россия поставила Вьетнаму первую партию УБС Як-130. Стоимость контракта, предполагающего закупку 12 учебных машин, превысила $350 млн. Вьетнам стал пятой страной — получателем российских Як-130, после Бангладеш, Алжира, Мьянмы и Лаоса. Эскадрилья самолётов российского производства заменила устаревшие L-39 чехословацкой постройки.