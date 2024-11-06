Москва, 6 ноября, 2024, 15:54 — ИА Регнум. Участницу мировых конкурсов красоты Софию Никитчук задержали в московском аэропорту Внуково по подозрению в контрабанде ювелирных украшений. Об этом 6 ноября сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.

РИА Новости/Нина Зотина

Женщина прилетела в Москву из Ниццы, сделав пересадку в Стамбуле. Таможенники остановили её, когда она проходила по «зелёному коридору».

Пассажирка предъявила к досмотру золотые часы Patek Philippe, а также два кольца и колье Cartier. Стоимость ювелирных изделий оценили примерно в 12 млн рублей. Никитчук пояснила, что не декларировала украшения, так как это её личные вещи.

Федеральная таможенная служба

«Таможенники передали предметы на экспертизу. Специалисты определили, что ювелирные изделия являются подлинными и изготовлены из сплава золота 750 пробы», ― говорится в сообщении таможенной службы.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ст. 226.1 и ст. 194 УК РФ («Контрабанда стратегически важных товаров» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей»). По этим статьям Никитчук может грозить до пяти лет колонии.

София Никитчук в 2014 году получила титул «Мисс Екатеринбург», в 2015 году — «Мисс Россия» и «Вице-мисс мира-2015».

Как сообщало ИА Регнум, в августе житель Приморья попытался незаконно ввезти в Россию из Китая драгоценности на 8 млн рублей, которые приобрёл для дальнейшей продажи. Ввезти он их хотел под видом товаров для личного пользования, не декларируя. Сопровождавшая его попутчица, в багаж которой мужчина положил часть украшений, не знала о его истинны целях.

В ходе досмотра у их обнаружили восемь ювелирных изделий: браслеты, подвески, серьги и кольцо. В отношении мужчины по факту контрабанды возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

В Москве 22 сентября сотрудники правоохранительных органов задержали мужчин, которые везли на «Газели» слитки золота стоимостью более 18,5 млн рублей. Находившиеся в салоне мужчины 36 и 48 лет добровольно выдали стражам порядка сумку с пятью кустарными слитками из жёлтого металла. В отношении задержанных возбудили уголовное дело по статье о незаконном хранении и перевозке драгоценных металлов. Фигурантов отправили под стражу.