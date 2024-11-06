Москва, 6 ноября, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин подписал указ, устанавливающий ежемесячную выплату в размере 30 тыс. рублей сотрудникам федеральных государственных органов в Донбассе и Новороссии. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

РИА Новости/Гавриил Григоров

Выплаты будут производиться в период проведения специальной военной операции. В документе подчёркивается, что выплаты должны повысить уровень социальной защищенности федеральных государственных служащих в новых регионах РФ.

Указ вступает в силу с 1 ноября 2024 года.

Как сообщало ИА Регнум, 14 декабря 2023 года Владимир Путин объявил, что российский бюджет предусматривает ежегодные расходы на развитие новых регионов в размере свыше 1 трлн рублей. Президент отмечал, что по поводу ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей ему поступило много вопросов, в том числе из других российских областей. По его словам, людей в России интересует будущее этих регионов и перспектива их развития.

В апреле 2024 года генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал, что Владимиру Путину направлены предложения по установлению ежемесячных социальных выплат к пенсиям жителей новых регионов РФ.

2 сентября Владимир Путин своим указом расширил список лиц, которые могут получить выплаты за гибель командированных в новые регионы России. Согласно документу, такая поддержка распространяется и на работников индивидуальных предпринимателей (ИП).