Москва, 6 ноября, 2024, 15:36 — ИА Регнум. Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила над первым заместителем министра здравоохранения РФ Владимиром Зеленским во время заседания 6 ноября, трансляцию которого вёл телеканал «Вместе.РФ».

Кадр из видео Зеленский Владимир Анатольевич

«То, что первый — хорошо, но с фамилией не очень вам повезло, честно говоря. Громко нигде не называйте», — сказала Матвиенко.

Замминистра в ответ только развёл руками и посмеялся.

Зеленский выступил в верхней палате парламента докладом о реализации национального проекта «Здравоохранение». Должность первого заместителя главы Минздрава он занимает с декабря 2021 года.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре, выступая на полях IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, Матвиенко рассказала анекдот о двух женщинах, которые одновременно освободились из тюрьмы, где десять лет просидели в одной камере, а потом ещё два часа разговаривали возле ворот. Эта история, по её словам, характеризует многих женщин.