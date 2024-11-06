Москва, 6 ноября, 2024, 15:22 — ИА Регнум. «ФосАгро» стала обладателем гран-при конкурса годовых отчетов Московской биржи. Компания стала лидером в номинации «Лучший отчёт об устойчивом развитии».

ПАО «ФосАгро»

Участие в конкурсе приняли 106 компаний. Отчеты участников оценивали известные финансовые аналитики, представители деловых ассоциаций, а также эксперты в области корпоративного управления и коммуникаций. Также в число экспертов и жюри конкурса вошли представители саморегулируемых организаций, ведущих консалтинговых фирм, банков, информационных, инвестиционных и рейтинговых агентств. Как отметил председатель наблюдательного совета Московской биржи Сергей Швецов, годовой отчёт не просто документ, это лицо организации, которое демонстрирует её ценности, стратегию развития и готовность к открытому диалогу со всеми заинтересованными сторонами. «Мы убеждены, что прозрачные и понятные отчёты способствуют укреплению доверия инвесторов, улучшению деловой репутации компаний и развитию финансового рынка страны», — подчеркнул он.

«ФосАгро» стала победителем и обладателем гран-при в совместной номинации Мосбиржи и Российского союза промышленников и предпринимателей «Лучший отчёт об устойчивом развитии», а также призером в номинации «Лучший годовой отчёт компании с капитализацией более 200 млрд рублей».

Председатель совета директоров ПАО «ФосАгро» Виктор Черепов отметил, что третья подряд наивысшая награда конкурса Московской биржи подтверждает приверженность «ФосАгро» передовым практикам корпоративной прозрачности. «Как один из лидеров мировой отрасли удобрений, мы понимаем, что будущее человечества во многом зависит от внедрения устойчивых методов ведения сельского хозяйства, — заявил он. — Поэтому тема устойчивого плодородия через распространение новых знаний и применение инновационных технологий стала лейтмотивом интегрированного годового отчёта «ФосАгро» за прошлый год. Мы намерены придерживаться лучших практик раскрытия информации и в будущем, сохраняя высокий уровень прозрачности компании».

Интегрированный годовой отчёт «ФосАгро» за 2023 год вошёл в шорт-листы номинаций «Лучший годовой отчёт: эффективная коммуникация», «Лучшее раскрытие информации о корпоративном управлении», «Лучшее раскрытие ESG-информации», «Лучшее представление стратегии и инвестиционной привлекательности» и «Выбор розничных инвесторов».