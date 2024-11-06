Москва, 6 ноября, 2024, 16:12 — ИА Регнум. В Москве нелегальные мигранты устроили массовую драку с поножовщиной из-за проституток, которые тоже оказались нелегальными мигрантками. Теперь всем участникам потасовки предстоит выдворение из России. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА Регнум

31 октября в полицию поступило сообщение о массовой драке в одном из дворов в Войковском районе Москвы. По словам очевидцев, несколько мужчин жестоко избивали друг друга под окнами многоэтажки. В какой-то момент один из них достал нож и ударил им противника. Кто-то из жильцов, увидев это, закричал, что вызовет полицию. Часть участников драки бросилась врассыпную, другая — скрылась в одном из ближайших подъездов. На место потасовки прибыл наряд полиции, оперативники опросили соседей и выяснили, что конфликт начался в одной из квартир, обладающей в подъезде дурной славой. В процессе проверки, полицейские застали в этой квартире двух девушек: 27-летнюю Айгул и 29-летнюю Эльнуру (имена изменены), которые рассказали оперативникам подробности случившегося.

«В одной из квартир на улице 3-я Радиаторская были обнаружены две гражданки Республики Кыргызстан без регистрации на территории РФ, которые пояснили, что данную квартиру арендовали через интернет с целью предоставления услуг интимного характера за денежные вознаграждения. 30 октября около 23:00 к ним пришел клиент киргизской национальности, с которым у них произошёл конфликт», — рассказал собеседник агентства.

Недовольный клиент начал кричать и требовал деньги, затем мужчина позвонил друзьям, которые поднялись в квартиру и начали угрожать. Тогда девушки обратились за помощью к своим знакомым, также гражданам Киргизии. Вскоре в квартиру прибыло подкрепление с обеих сторон. Словесный конфликт быстро перерос в рукоприкладство — завязалась драка, которая продолжилась в подъезде, а потом на улице.

Наряду полиции удалось сразу задержать и доставить в отдел шесть участников драки, ещё двоих задержали сотрудники ДПС, когда те пытались скрыться на автомобиле.

«Восемь мужчин и две женщины были доставлены в отдел полиции. На девушек были составлены протоколы по статье 6.11 КоАП РФ «Занятие проституцией» по статье 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда на территорию РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ». Двое уроженцев Республики Кыргызстан имеют гражданство РФ, на них были составлены протоколы об административной ответственности по ст. 20.1 КоАП РФ «Мелкое хулиганство», остальные шесть граждан Республики Кыргызстан — нелегальные мигранты, которые находятся на территории России незаконно или нарушили правила пребывания на территории РФ. В отношении них были составлены протоколы об административной ответственности по ст. 18.8 КоАП РФ «Нарушение иностранным гражданином правил въезда на территорию РФ, либо режима пребывания (проживания) в РФ», — отметил источник ИА Регнум.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту случившегося, информацию о ножевом ранении подтвердить пока не удалось. Решается вопрос о выдворении из России и закрытии въезда в страну для восьми участников конфликта, нарушивших миграционное законодательство. На время разбирательства, мигрантов могут отправить в ЦВСИГ (Центр временного содержания иностранных граждан) — правоохранительные органы подготовили соответствующее ходатайство.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в ночь на 20 октября в Москве нелегальный мигрант из Киргизии убил 78-летнюю писательницу Раису Кирсанову. Пьяный мужчина ворвался в незапертую квартиру пенсионерки и набросился на неё с кулаками. Жестоко избив её, мужчина улегся спать прямо на месте преступления, где его и задержали прибывшие на вызов полицейские. Пострадавшую писательницу экстренно госпитализировали, однако травмы оказались слишком серьёзными — она скончалась.

Подозреваемый сообщил следователям, что ничего о своем поступке не помнит и не может объяснить причин, побудивших его на убийство пожилой женщины. Сейчас мужчина задержан. В отношении него возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство из хулиганских побуждений), а также по части 2 статьи 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия). Ход расследования взят на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.