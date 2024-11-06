Москва, 6 ноября, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Кандидат от Демократической партии и действующая вице-президент Камала Харрис проиграла выборы президента США не только потому, что предпочтения американцев легли на предвыборные обещания и слова кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа, но и потому, что Харрис не запомнилась избирателям на фоне харизматичного и уверенного Трампа, который обещал положить конец всем войнам, а Америку сделать великой, заявил политолог Владимир Корнилов в разговоре с ИА Регнум.

ИА Регнум

Трамп заявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США. По последним данным республиканец получает больше 270 голосов выборщиков, необходимых для победы.

Демократическая партия, с высокой долей вероятности, признает поражение на президентских выборах, считает политолог. Он также выразил мнение, что больших беспорядков ждать не стоит, а в своём проигрыше демократы скорее всего обвинят Россию.

«Поговаривают, что в своей речи Камала собиралась обвинить Россию в том, что это якобы русские устраивали звонки на избирательные участки в ключевых штатах, сообщая о минировании, тем самым вмешиваясь в выборы. Но сейчас в этом нет никакого смысла, так как даже сторонники Харрис были вынуждены признать, что она выступила хуже во всех штатах, чем четыре года назад это сделал действующий президент Америки Джо Байден. Не только экономические обстоятельства и кошелёк диктовали выбор американских избирателей, но действительно, для того, чтобы выиграть у Трампа, демократам и лично Харрис нужно было проявить больше харизмы, изобретательности и больше ярких компаний «, — пояснил эксперт.

Представители Демократической партии, которые будут продолжать находиться у власти до момента передачи полномочий, попытаются создать как можно больше препятствий для Трампа, считает Корнилов. Он также напомнил, что первого января возвращается такое понятие, как потолок государственного долга, что будет проблемой для республиканца на первом этапе.

«Я дума, что борьба вокруг этого потолка будет вестись ближайшие несколько недель. А в целом, что касается того, что ждать от Трампа, то думаю это будет повторение первого президентского срока республиканца, и это будет ярче, чем было при Байдене и Харрис», — уточнил политолог.

Политолог обратил внимание на то, что всё же отличие от первого срока Трампа есть и оно связанно с Ближним Востоком. В период его первого президентства, в этом регионе не было такого интенсивного конфликта, уточнил эксперт.

«Есть одно существенное изменение с Трампом номер один, тогда не было такого горячего конфликта на Ближнем Востоке. И вот это действительно даёт нам определённый шанс на то, что Трамп с головой уйдёт туда. Мы должны понимать, что для республиканцев и Трампа одной из главенствующих и первостепенных задач будет поддержка Израиля. А Украина, если будет не на десятом месте, то уж точно не на первом», — поделился мнением специалист.

Что касается Украины, то уже сейчас поступают слухи о том, что главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ на отступление войск из Курской области, рассказал эксперт. Он напомнил о том, что курская авантюра специально создавалась под выборы президента США, чтобы продемонстрировать способность киевского режима к хоть каким-то боевым действиям. Две недели назад главу киевского режима Владимира Зеленского спросили о том, будут ли переговоры с Россией, по поводу мира, и глава киевского режима ответил, что всё будет зависеть от исхода выборов в Америке, рассказал Корнилов, добавив, что теперь Зеленского будут принуждать к этим переговорам.

«А России надо ждать завтра звонка Дональда Трампа. Он же обещал, что на следующий день после выборов позвонит как минимум двум людям, президенту России Владимиру Путину и Зеленскому. Ну и соответственно он обещал в течении суток решить вопрос о мире на Украине. Теперь всем интересно, что же он предложит. При этом иллюзий особых Россия не испытывает, но мы видим факт того, что он попробует наладить диалог, как минимум на первых порах, до того, как назначит очередного ястреба своим Государственным секретарём. Сейчас и нужно использовать этот момент, пока эти ястребы не зашли в Белый дон, как это было в 2016 году», — заключил политолог.

Перспективы российско-американских отношений довольно тяжело прогнозировать, считает политолог-американист Константин Блохин, обосновывая это ситуацией с разными взглядами внутри Республиканской партии, где есть сторонники нормализации отношений с Россией, и есть ястребы, которые настроены куда радикальнее представителей Демократической партии в отношении Москвы.

«Мы знаем, как Трамп негативно относится к Украине, мы знаем, что он сторонник нормализации отношений с Россией, потому что главным противником для него является Китай. Это его взгляды, его идеи, которые он пытался реализовать ещё в прошлый раз, но в итоге были поставки «джавелинов» на Украину, усиление антироссийского санкционного режима. И не факт, что в этот раз американские элиты ему позволят реализовать задуманное. Надо дождаться конкретных действий Трампа и реакции истеблишмента, только время всё покажет»,— уточнил американист.

Как сообщало ИА Регнум, в США 6 ноября завершились выборы президента страны, последние участки закрылись в штате Аляска. Идёт подсчёт голосов. Согласно прогнозу Fox News, 277 из 538 выборщиков отдали голоса за Трампа, ещё 226 — за кандидата Харрис. Победителю достаточно набрать 270 голосов.

Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в американских СМИ о попытках России влиять на ход выборов президента США. Песков уточнил, что Россия непричастна к звонкам на избирательные участки в США с сообщениями о минировании. Он добавил, что обеспечение безопасности на избирательных участках — личное дело Белого дома. Пресс-секретарь напомнил о подобных ситуациях и во время выборов в России.