Москва, 6 ноября, 2024, 14:43 — ИА Регнум. Грузооборот Северного морского пути в 2024 году вырастет до рекордных 37,6 млн тонн, сообщил 6 ноября президент Владимир Путин.

Светлана Шевченко/РИА Новости

Глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка». По итогам 2023 года грузооборот Севморпути составил около 36,2 млн тонн.

«В позапрошлом году по Северному морскому пути перевозили 34 млн тонн, в 2023 году — 36 млн тонн, в этом году будет 37,6 млн тонн, где-то около 38 млн тонн», — сказал президент.

В 2030 году грузооборот Севморпути превысит 100 млн тонн, реализация этого проекта внесёт существенный вклад в развитие транспортной инфраструктуры России и сделает Севморпуть очень привлекательным для российских и зарубежных перевозчиков, добавил Путин.

Ранее в ходе выступления на церемонии президент рассказал, что в России строятся ещё два корабля такого же класса, как ледокол «Чукотка». От укрепления ледокольного флота России зависит реализация планов по развитию Северного морского пути, подчеркнул Путин.

Также он призвал рассмотреть вопрос о тарифах на ледокольную проводку грузов и сделать её более доступной. Россия будет модернизировать инфраструктуру портов Арктики, добавил Путин.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале Путин пригласил зарубежные логистические компании осуществлять перевозки по Северному морскому пути. Глава государства проинформировал, что в 2023 году по нему прошло 36 млн тонн грузов, что в пять раз больше рекордного показателя времён Советского Союза.

Севморпуть — кратчайший морской путь между европейской частью России и Дальним Востоком, а также ключевой маршрут по обеспечению товарами более 20 млн человек, живущих на Крайнем Севере.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме спецпредставитель по развитию Арктики «Росатома» Владимир Панов заявил, что госкорпорация реализует план по превращению Северного морского пути в круглогодичный маршрут.