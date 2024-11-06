Москва, 6 ноября, 2024, 14:39 — ИА Регнум. Предварительная победа кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа на президентских выборах в США отражает недовольство американцев итогами правления действующего главы Белого дома Джо Байдена, говорится в заявлении МИД РФ.

Global Look Press/Apolline Guillerot-Malick/Keystone Press Agency

«Победа на президентских выборах в США Д. Трампа, который возвращается в Белый дом после четырёхлетнего перерыва, безусловно, отражает недовольство американцев», — сказано в комментарии.

По данным российского МИД, сейчас в США наблюдается «глубокий раскол» гражданского общества. Речь идёт о противостоянии демократических и республиканских штатов, а также сторонников «прогрессивных» и традиционных ценностей.

В российском ведомстве также отметили, что Трамп, как опытный политик, сделал ставку на значимые для американских избирателей вопросы нелегальной миграции и экономики. Именно это и стало основанием для предварительной победы в президентских выборах.

6 ноября ИА Регнум передавало, что Трамп заявил о своей победе на президентских выборах и назвал себя 47-м президентом США. По предварительным данным, он набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270.