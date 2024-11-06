Москва, 6 ноября, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Укрепление ледокольного флота напрямую повлияет на реализацию проектов России в Арктике. Об этом заявил президент Владимир Путин 6 ноября, принимая участие по видеосвязи в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка».

Александр Демьянчук/ТАСС Атомный ледокол «Чукотка»

Он отметил, что «Чукотка» — четвёртый серийный ледокол проекта 22 220. На Балтийском заводе строятся ещё два корабля такого же класса — «Якутия» и «Ленинград», в следующем году ожидается закладка ледокола «Сталинград». На дальневосточной верфи «Звезда» идёт строительство ещё более мощного атомного ледокола нового поколения «Лидер».

«Вновь подчеркну: от укрепления ледокольного флота страны прямо зависит реализация наших планов по обустройству арктических территорий, по наращиванию грузопотока на трассах Северного морского пути», — сказал президент.

Россия создаёт мощные, современные суда, воплощая научный и технологический потенциал. Отечественная экономика должна развиваться именно так, на базе своих технологий и прорывных решений. Впереди — амбициозные цели и большая работа, добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Путин заявил, что у России есть уникальный ледокольный флот, наращивание которого продолжается. По его словам, страна располагает 34 дизельными ледоколами разного класса и уровня, а также семью действующими атомными ледоколами. Строящийся во Владивостоке ледокол «Лидер» будет не только беспрецедентно мощным, но и широким, а значит, сможет проводить караваны судов. Ледокольный флот обеспечит круглогодичную провозку, добавил президент.