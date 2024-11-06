Москва, 6 ноября, 2024, 14:28 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин предложил сделать более доступными тарифы на ледокольную проводку грузов по Северному морскому пути. Об этом российский лидер заявил 6 ноября на церемонии спуска на воду в Санкт-Петербурге атомного ледокола «Чукотка».

Вадим Скрябин/ТАСС

«Нужно подумать над формированием более эффективных тарифов на ледокольную проводку грузов, чтобы возможность пользоваться такими услугами была у большего числа перевозчиков, отправителей», — сказал он.

По словам главы государства, с каждым годом российские и зарубежные компании проявляют к Севморпути всё больший интерес. Путин выразил уверенность, что востребованность этого маршрута продолжит расти.

Как сообщало ИА Регнум, в середине мая в совместном заявлении Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина говорилось, что Россия и Китай готовы создать комиссию по развитию Северного морского пути. В документе подчёркивалось, что важным этапом в сотрудничестве двух стран станет стимулирование компаний к увеличению грузоперевозок по Севморпути и строительству логистической инфраструктуры. Отдельное внимание планировалось уделять развитию арктического судостроения.

18 октября Владимир Путин отметил, что Россия работает над развитием Севморпути и расширяет ледокольный флот, а также модернизирует спутниковые группировки. Кроме того, по словам главы российского государства, для обслуживания Северного морского пути строятся новые автомобильные и железнодорожные сети.