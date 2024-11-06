Москва, 6 ноября, 2024, 14:22 — ИА Регнум. Россия будет модернизировать инфраструктуру портов Арктики, сообщил 6 ноября президент Владимир Путин.

РИА Новости/Павел Львов

Глава государства в режиме видеоконференции принял участие в церемонии спуска на воду атомного ледокола «Чукотка».

Необходимо повысить безопасность и надёжность судоходства в регионе, а для этого — улучшить качество спутниковой навигации, связи, мониторинга ледовой обстановки, модернизировать инфраструктуру портов и прокладывать к ним железнодорожные магистрали, сказал Путин.

«Речь в том числе о расширении и увеличении мощностей ближних и дальних железнодорожных подходов к Мурманскому транспортному узлу, а также о строительстве Северного широтного хода с перспективными выходами к портам Ямала, Таймыра и севера Красноярского края», — заявил глава государства.

В ходе выступления на церемонии президент рассказал, что в России строятся ещё два корабля такого же класса, как ледокол «Чукотка». От укрепления ледокольного флота России зависит реализация планов по развитию Северного морского пути, подчеркнул Путин. Также он призвал рассмотреть вопрос о тарифах на ледокольную проводку грузов и сделать её более доступной.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года президент заявил, что Арктика обладает колоссальным потенциалом, а развитие её территорий является неоспоримым приоритетом для страны. В июне стало известно, что правительство направит около 30 млрд рублей на развитие инфраструктуры в местах дислокации воинских формирований в Арктике.

Также в июне на Петербургском международном экономическом форуме спецпредставитель по развитию Арктики «Росатома» Владимир Панов заявил, что госкорпорация реализует план по превращению Северного морского пути в круглогодичный маршрут.