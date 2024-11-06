Москва, 6 ноября, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) за сутки на курском направлении потеряли более 250 бойцов, а также две боевые машины пехоты (БМП) Bradley, проинформировал 6 ноября официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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«За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих, уничтожены восемь боевых машин пехоты, из них две БМП Bradley производства США и шесть боевых бронированных машин, а также два артиллерийских орудия, два миномета и восемь автомобилей», — сообщили в Минобороны.

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