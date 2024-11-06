Москва, 6 ноября, 2024, 14:07 — ИА Регнум. Количество наличных денег в экономике России будет неуклонно сокращаться. Об этом 6 ноября в ходе просветительского марафона «Знание. Первые» заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Он пояснил, что это мировая тенденция.

«Количество наличных денег будет сокращаться ― это точно. В этом направлении все страны двигаются, и мы абсолютно так же, даже где-то впереди», ― отметил министр.

Силуанов также добавил, что по возможности большинство расчётов необходимо перевести в безналичный формат.

«Безналичный формат ― это прозрачность», ― указал глава Минфина.

Как сообщало ИА Регнум, заместитель генерального директора по маркетингу и стратегии — директор НИИ «Гознака» Георгий Корнилов считает, что в России в 2030 году могут возобновить дискуссию о необходимости наличных денег в обращении.

По его словам, наличное денежное обращение в России «становится дороже» и будет оптимизироваться. Корнилов добавил, что это не означает, что к указанному сроку наличных не будет. Речь идёт о начале полноценного обсуждения того, насколько необходима такая форма денежного обращения.

Президент России Владимир Путин 17 июля отметил, что ранее запущенная в пилотном режиме Центробанком платформа цифрового рубля показала работоспособность и функциональность. По состоянию на 1 июля в этой системе уже совершено более 27 тыс. переводов и свыше 7 тыс. оплат товаров и услуг.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков 4 ноября заявил, что в России мелкие монеты не пользуются особым спросом у населения, поэтому их могут перестать чеканить. Он отметил, что многие граждане даже не берут монеты мелкого номинала, когда им дают сдачу.